Вакарчук прокомментировал заявление Зеленского о коалиции (видео)

По словам Вакарчука, коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения.

Святослав Вакарчук заявил, что партия "Голос" готова объединиться в коалицию с политсилами, однако для этого у них существуют четкие условия.

Об этом Вакарчук заявил в комментарии 24 каналу. По его словам, коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения.

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"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии", – заявил лидер партии "Голос".

По его словам, четкими красными линиями партии "Голос" являются:

- Украина движется в Европу, ЕС и НАТО;

- четкий принцип – закон один для всех и неотвратимость наказания;

- экономика без олигархов;

- депутатов спускаем с неба на землю.

"Если мы по этим вопросам находим общий язык, то с теми партиями мы готовы садиться и договариваться", – объяснил Вакарчук.

"Сейчас из пяти партий, которые проходят в Верховную Раду, одна совершенно отпадает, это понятно. Потому что она декларирует ценности, которые являются несовместимыми с партией "Голос", – добавил политик.

Ранее председатель партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что до объявления окончательных результатов парламентских выборов не будет комментировать, готова ли партия войти в состав коалиции со «Слугой народа».

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский пригласил партию "Голос" к сотрудничеству с партией "Слуга народа" в новоизбранной Верховной Раде.