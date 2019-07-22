Стало известно, как голосовали в Антарктиде на выборах в Раду

Из 12 полярников за "Голос" проголосовали пять избирателей.

На специализированном избирательном участке на станции "Академик Вернадский" больше всего голосов получила партия "Голос" Святослава Вакарчука.

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Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА на странице в Facebook.

Из 12 полярников за "Голос" проголосовали пять избирателей, четверо поддержали партию "Слуга народа", еще трое проголосовали за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко. Один бюллетень был признан недействительным.

"Участок на станции имеет номер №801052 и отчитывается о результатах голосования в 223-й окружную комиссию (в Украине округ охватывает часть Шевченковского района Киева)", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно финальными данным проекта "Национальный экзит-пол 2019", по состоянию на 20.00, на момент закрытия избирательных участков, в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий. В частности, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей.