Садовой после провала на выборах решил уйти с поста главы "Самопомощи"

В то же время, имя следующего лидера он тоже не назвал.

Городской председатель Львова Андрей Садовой заявил, что решил уйти с поста главы партии.

Об этом он заявил в эфире ТСН.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень трудно. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - отметил Садовой.

По его словам, он останется членом партии. В то же время, имя следующего лидера он тоже не назвал.

"Наверное мы не учли определенные тренды, наверное мы были мало популистскими. Мы говорили правду, а правда не всегда нравится", - считает глава Львова.

По данным главных экзитполов, "Самопомощь" на выборах набрала менее 1% голосов.