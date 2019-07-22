Садовой после провала на выборах решил уйти с поста главы "Самопомощи"
00:04, 22 июля 2019Выборы 2019
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В то же время, имя следующего лидера он тоже не назвал.
Садовой считает, что был мало популистским / скриншот
Городской председатель Львова Андрей Садовой заявил, что решил уйти с поста главы партии.
Об этом он заявил в эфире ТСН.
"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень трудно. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - отметил Садовой.
По его словам, он останется членом партии. В то же время, имя следующего лидера он тоже не назвал.
"Наверное мы не учли определенные тренды, наверное мы были мало популистскими. Мы говорили правду, а правда не всегда нравится", - считает глава Львова.
По данным главных экзитполов, "Самопомощь" на выборах набрала менее 1% голосов.
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