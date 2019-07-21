В «Голосе» заявляют о премьерских амбициях Вакарчука

В то же время руководитель избирательной кампании «Голос» Юлия Клименко подчеркнула, что необходимо дождаться окончательных результатов парламентских выборов.

В партии «Голос» заявляют о премьерских амбициях лидера партии Святослава Вакарчука.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в избирательном штабе «Голоса» заявила председатель партии, руководитель партийной избирательной кампании Юлия Клименко.

«Мы действительно понимаем, что Вячеслав Вакарчук может быть премьер-министром политическим при том, что Кабмин будет сформирован на основе профессиональных технократичных и патриотичных министров», - сказала Клименко.

Также она добавила, что после того, как станут известны результаты парламентских выборов и в мажоритарных округах, «Голос» предоставит свои предложения по кандидатурам в состав правительства и в другие органы исполнительной власти.

По словам Клименко, сейчас, пока нет результатов выборов, вопрос о вхождении партии в коалицию не обсуждается.

В то же время Клименко заверила, что ни при каких обстоятельствах «Голос» не будет подписывать коалиционное соглашение с «Оппозиционной платформой - За жизнь».

О сотрудничестве с другими политическими силами в новом парламенте она отметила: «Мы хотим оставить обсуждение этого вопроса на следующую неделю, поскольку хотим увидеть финальные результаты, в том числе и по мажоритарным округам. И мы хотим четко понимать, будет ли у нас монопарламент, или будет коалиция на двоих или на троих. И только потом мы примем окончательное решение».