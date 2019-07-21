Австралия первой завершила голосование на выборах в Раду (видео)

Свои голоса за депутатов парламента на избирательном участке в Канберре отдали 57 украинцев.

Голосование на внеочередных выборах Верховной Рады Украины уже завершилось на первом заграничном избирательном участке - в Австралии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, свои голоса за депутатов парламента в Канберре отдали 57 человек. По традиции многие украинцы приходили на волеизъявление в вышиванках.

В целом же украинцы имеют возможность проголосовать в 72-х странах мира. Избирать парламент активно начали в Китае, Казахстане, Японии и Южной Кореи.

В то же время, едва ли не самый большой ажиотаж сегодня возник в Польше. В Варшаве с самого утра избиратели выстраиваются в очереди, проголосовало более 800 человек. Люди просто на улицах поют гимн Украины, а на здании, где расположен участок, разместили баннер с требованием к России освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.