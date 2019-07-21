В Варшаве образовалась очередь на участке для голосования (фото)
— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) July 21, 2019
Розпочалося голосування на закордонній виборчій дільниці #900069 у Варшаві pic.twitter.com/RD1xxeisqO
В Польше украинцы начали голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду, до открытия участка сформировалась небольшая очередь.
Об этом сообщает "Европейская правда".
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Посол Украины в Польше Андрей Дещица опубликовал фото с избирательного участка в Варшаве, на которых видно, как люди стоят в очереди в ожидании голосования.
Перед открытием участка присутствующие исполнили гимн Украины, на здании посольства также размещен баннер с призывом освободить Олега Сенцова.
Украинцы в Польше могут проголосовать на четырех избирательных участках, кроме Варшавы они образованы в Гданьске, Кракове и Люблине.