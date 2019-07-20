«День тишины»: полиция уже получила почти 280 сообщений о нарушениях

Преимущественно сообщают о ведении агитации и подкупах избирателей.

В «день тишины» по всей Украине по состоянию на 15.00 в полицию поступило почти 280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, открыто 9 уголовных производств.

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Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, об этом сегодня заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич в ходе видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений по случаю «дня тишины» перед парламентскими выборами.

«По состоянию на 15 часов в подразделения полиции поступило 278 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Больше всего сообщений поступило в Одесской, Донецкой и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 226 фактов и подкупом избирателей - пять фактов», - сказал заместитель председателя Нацполиции.

Он добавил, что следственными подразделениями открыто 9 уголовных производств.

Фацевич приказал руководителям подразделений всех уровней немедленно и оперативно реагировать на все нарушения избирательного законодательства.

Как сообщал УНИАН, все органы системы МВД перешли на усиленный режим работы в связи с проведением 21 июля выборов в Верховную Раду.