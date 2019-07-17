В Запорожской области избирателей подкупают очками (фото)

По данным местных жителей, случаи подкупа были зафиксированы во всех районах округа.

В Запорожской области кандидаты в депутаты в Верховную Раду в ходе предвыборной кампании бесплатно раздают избирателям очки для зрения.

Об этом сообщает Gazeta.zp.ua.

Читайте такжеНашли «агитатора», устроившего СМС-рассылку против партии Вакарчука – он агитировал за «ЕС» Порошенко (фото, видео)

На 82 округе (Пологовский, часть Ореховского, Новониколаевский, Вольнянский, Запорожский и Гуляйпольский районы) кандидат раздает своим избирателям очки для зрения. На кофре нанесена фамилия кандидата.

«На нашем округе зафиксирован первый случай подкупа избирателей. Житель Бердянска, кандидат в депутаты решил стать нардепом, задарив округ китайскими очками. Случаи подкупа были зафиксированы во всех районах округа. Так как гречка уже не в моде, впереди, наверняка, низкопробный концерт, чай, юшка и мороженое. Радует, что жители округа достаточно поумнели, и воспринимают раздачу «розовых очков» и прочих подачек, совершенно наоборот. Украинцы – не быдло!» - пишут запорожцы в соцсети.

Как сообщал УНИАН, в Энергодаре Запорожской области лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка выступил на агитационном концерте в поддержку кандидата в депутаты Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Виталия Коробова.