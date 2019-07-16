Аграрную партию Поплавского специально убирают из опросов, так как партия приблизилась к проходному барьеру – эксперт

Аграрная партия, которую возглавляет народный депутат от группы "Воля народа" Михаил Поплавский, "на выборах в объединенных территориальных общинах показала себя как сильный конкурент как для системных партий, так и для разных партий "новых лиц", заявил политический эксперт Вадим Карасев.

Аграрную партию Украины, которую возглавляет народный депутат от группы "Воля народа" Михаил Поплавский, умышленно не включают в социологические опросы. Такое мнение в Facebook высказал политический эксперт Вадим Карасев, пишет Гордон.

"Сегодня сразу несколько социологических компаний опубликовали свежие рейтинги партий на выборах в Верховную Раду. Фавориты пока остаются прежними, пятерка лидеров не меняется. Но вот другие партии, которые активно включились в избирательную гонку, почему-то в опросы не попадают. К примеру, нет Аграрной партии. Она довольно поздно стартовала, но с привлечением в качестве лидера списка, а теперь уже и лидера партии Михаила Поплавского, активной информационной кампанией в медиа, появлением народного любимца Олега Винника, по моим данным, ее рейтинг уже на уровне 3%. Потому я удивился, что этой политической силы нет в свежем рейтинге. Оказывается, аграриев специально убрали из опроса, так как партия приблизилась к проходному пятипроцентному барьеру – 4,1% среди определившихся с выбором", – написал Карасев.

По его мнению, Аграрная партия "на выборах в объединенных территориальных общинах показала себя как сильный конкурент как для системных партий, так и для разных партий "новых лиц". "Пока партия работает в своей электоральной нише и не вступает в борьбу с лидерами, но в этом и есть ее скрытый потенциал", – заключил он.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов вступил в силу. С 24 мая в Украине начался избирательный процесс.

Выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (половина депутатов избирается по пропорциональной системе, вторая половина – по мажоритарной), закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер.

Украинцы изберут 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходят).

ЦИК зарегистрировал списки 22 партий (всего 2747 кандидатов) и 3083 кандидата по мажоритарным округам.