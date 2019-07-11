Кто пройдет в Раду: свежий опрос показал, что в пятерке партий-лидеров произошли изменения

Если сравнивать свежий опрос с предыдущим от "Рейтинга", партия Порошенко (8,2%) обошла "Голос" Вакарчука (6,6%).

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа". Ее готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 6-10 июля 2019 года.

Также преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За життя" (11,6%), партия "Европейская Солидарность" (8,2%), партия "Голос" (6,6%) и "Батькивщина" (6,4%).

Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,6%, "Оппозиционный блок" - 3,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, Радикальную партию - 2,5%, партию ВО "Свобода" - 2,1%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 6-10 июля 2019.

Согласно ранее проведенному опросу группой "Рейтинг" (с 12 по 23 июля), 50% поддерживали партию "Слуга народа", 12% - партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 8% - "Голос", 7% - партию "Европейская солидарность", 6% - "Батькивщину".