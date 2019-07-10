В новую Верховную Раду проходят пять партий - опрос

Самые высокие рейтинги имеет партия "Слуга народа", за ней следуют "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

В Верховную Раду на внеочередных выборах 21 июля могут пройти пять партий - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, среди всех респондентов партию "Слуга народа" готовы поддержать 34%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 8%, партию "Голос" - 5%, партию "Европейская солидарность" - 5%, ВО "Батькивщина" - 4 %.

Среди тех, кто определился и намерен голосовать, 50% поддерживают партию "Слуга народа", 12% - партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 8% - "Голос", 7% - партию "Европейская солидарность", 6% - "Батькивщина".

Читайте такжеСвежий опрос показал, какие партии проходят в Раду: "Слуга народа" остается лидером, "Голос" теряет позиции

Отдать голоса за избирательный список партии "Сила и честь" планируют 4% украинцев, за Радикальную партию - 2%, "Оппозиционный блок" - 2%, ВО "Свобода" - 2%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 2%. Остальные партии набрали менее 2% голосов.

На вопрос "Планируете ли Вы голосовать на парламентских выборах, запланированных на 21 июля 2019 года?" 65% респондентов ответили "однозначно, да", 18% - "скорее, да", 4% - "скорее, нет", 8% - "однозначно, нет", 5% - "затрудняюсь ответить".

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 12 по 23 июня методом личного интервью у респондента на дому. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте старше 18 лет, имеющих право голосовать. Допустимая погрешность не превышает 2%.

Ранее УНИАН сообщал. что по результатам исследования Социологической группы "Рейтинг", которое проводилось с 29 июня по 3 июля, пятипроцентный барьер на внеочередных выборах в Верховную Раду неизменно преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".