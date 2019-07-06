ЦИК образовала зарубежные избирательные комиссии

Комиссия образовала 102 участковые избирательные комиссии.

Центральная избирательная комиссия по представлению МИД Украины и политических партий 5 июля принял решение о создании 102 зарубежных избирательных комиссий на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

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Отмечается, что ЦИК по представлению Министерства иностранных дел и политических партий "Самопомощь", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Свобода", "Голос" и "Гражданская позиция" образовал зарубежные избирательные комиссии на выборах народных депутатов.

"Комиссия образовала 102 участковые избирательные комиссии заграничных избирательных участков заграничного избирательного округа на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - отмечают в Центризбиркоме.

Напомним, в субботу, 29 июня, около часа ночи Верховный суд Украины обязал ЦИК зарегистрировать на выборах "Движение новых сил" Михеила Саакашвили. Решение ЦИК выполнило, а уже в воскресенье, 30 июня, собрали всех представителей партий, чтобы решить, как включить еще одну партию в список. Учитывая, что жеребьевку уже провели и партии начали печатать и использовать агитационные материалы, решили "Движение новых сил" вписать в бюллетени под последним, 22-м, номером.

ЦИК отказала партии Саакашвили в повторной жеребьевке. Теперь же Аграрная партия требует пережеребьевки.

Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года.