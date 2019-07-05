Разумков: выборы в Верховную Раду сегодня под угрозой срыва (видео)

Лидер партии "Слуга народа" заявил об опасности срыва выборов.

Требование к Центризбиркому внести в состав участников избирательного процесса партию "Движение новых сил" и перепечатать бюллетени может сорвать проведение парламентских выборов в определенную дату.

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Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Ситуация опасная, потому что часть бюллетеней напечатана", - подчеркнул он и добавил, что речь идет о более 5 млн экземпляров. На это, акцентировал внимание политик, потраченны деньги из бюджета. "Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен", - пояснил Разумков.

Второй проблемой, по его словам, является время, которое требуется на смену бюллетеней. "К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов", - заявил лидер "Слуги народа".

"Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована", - добавил Разумков и выразил надежду, что суд сможет разобраться в ситуации и принять законное решение. "Сегодня под угрозой выборы в Украине", - резюмировал он.

Напомним, 29 июня Верховный суд, отменив постановление суда предыдущей инстанции, обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили для участия во внеочередных парламентских выборах.

Решение ЦИК выполнило, а уже в воскресенье, 30 июня, собрали всех представителей партий, чтобы решить, как включить еще одну партию в список. Учитывая, что жеребьевку уже провели и партии начали печатать и использовать агитационные материалы, решили "Движение новых сил" вписать в бюллетени под последним, 22-м, номером.

ЦИК отказала партии Саакашвили в повторной жеребьевке. Теперь же Аграрная партия требует пережеребьевку.