"Влияет информационный фон": политолог объяснил "тотальный обвал" рейтинга "Слуги народа"

По оценке эксперта, на проседание рейтингов в первую очередь влияет информационный фон.

За партию «Слуга народа» на досрочных парламентских выборах могут проголосовать 43,2% избирателей. Такие результаты последнего опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром Социальный мониторинг. Оппозиционную платформу – «За життя» готовы поддержать 12 процентов опрошенных, «Батькивщину» - 9,4%, «Голос» - 8,3%, а «Европейскую солидарность» - 8,2%.

Как пишет политолог Олег Саакян в колонке для сайта «Главред», еще месяц назад, по данным разных соцопросов, рейтинг Слуги народа был на уровне 50 процентов. По его оценке, на проседание рейтингов в первую очередь влияет информационный фон, в котором происходит сегодня избирательная кампания и коммуникационные ошибки, которые были сделаны командой Владимира Зеленского, а также – несоответствие между предвыборными обещаниями и фактической деятельностью. Например, не конкурсные назначения на должности, а раздача постов по старой системе.

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Также, старым способом, в отличие от декларированных изменений, были поданы первые проекты. И не те, которые были обещаны. К тому же, отсутствовала конкретика там, где ее уже ожидали.

Все это, конечно, с помощью политических оппонентов находит свое отображение в медиа, политической коммуникации и, конечно же, доносится до избирателя, считает политолог.

«Вместе с тем, просто проходит время, в течение которого происходит стагнация протестного рейтинга - его конвертировал в свой персональный господин Зеленский. Люди во время президентской кампании голосовали за него, как за протестного кандидата. А парламентская кампания имеет совершенно другую природу. Это не протестное голосование, а голосование - за. И соответственно, что часть избирателя абсолютно органично начала перетекать к другим политическим силам или возвращаться туда, откуда фактически этот избиратель и вышел, голосуя за Зеленского во втором туре», – пишет эксперт.

Он считает, что в этом причина «тотального обвала рейтинга», что было присуще всем украинским президентам, «потому что у нас впереди парламентская кампания».

«Но с другой стороны и медовый месяц, который был у нового президента, потихоньку подходит к психологическому завершению», – подчеркнул Саакян.

Что касается роста рейтинга «Европейской солидарности», то политолог считает, что он произошел за счет падения рейтинга Зеленского – часть избирателей вернулась к Петру Порошенко. Но потолок роста очень низкий, и говорить про какой-то возможный прорыв не стоит. «Скорее всего, мы увидим балансирование на том же уровне, возможно легкую стагнацию или в случае возможных ошибок со стороны Зеленского – частичное возрастание», – прогнозирует эксперт.

Он отметил, что у Юлии Тимошенко тоже улучшаются электоральные симпатии. И выборы в объединенных территориальных общинах (которые впервые прошли 30 июня) дадут «Батькивщине» дополнительные поводы для возможной политической коммуникации. «И, скорее всего, мы увидим еще определенный рост рейтингов - Юлия Владимировна выходит за рамки своего электорального ядра. И у нее есть неплохой запас, благодаря которому она сможет еще взять избирателей», – пишет Саакян.

Что касается «Голоса», то уменьшение роста его рейтинга, по мнению эксперта, ситуативное. «И вызвано оно, вероятнее всего, информационно-политическим контекстом. Но, судя из тренда, который сохраняется, в ближайшее время мы увидим снова выравнивание на рост. Допускаю, что в ближайшие неделю-две мы увидим переход рейтинга Святослава Вакарчука с однозначных цифр на двухзначные», – добавил политолог.