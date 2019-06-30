ЦИК проверяет "доказательные документы" о двойном гражданстве кандидата от "Слуги народа": он заявляет о дискредитационной кампании против него (видео)

Куницкий отрицает информацию о наличии у него двойного гражданства.

Центральная избирательная комиссия проверяет, есть ли в кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" в 169 одномандатном избирательном округе (Харьков) Александра Куницкого, кроме украинского, еще и израильское гражданство.

"Есть материалы о том, что у Куницкого есть двойное гражданство и о паспорте... Сейчас в ЦИК есть все доказательные документы. Сейчас происходит исследование. Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - сказал журналистам советник председателя ЦИК Александр Остапа.

Когда именно завершится проверка, Остапа не уточнил.

Одновременно Куницкий в Facebook отметил, что сейчас против него всплывает немало недостоверной негативной информации. Мол, это делают конкуренты на выборах.

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"Несмотря на это, они продолжают цепляться за власть, не гнушаясь при этом ничем. Откровенная ложь и финансовый ресурс для ее распространения – такое оружие они выбрали сегодня против меня. Я подал все необходимые документы в Центральную избирательную комиссию, где их проверили и никаких нарушений не нашли.", - заверил Куницкий.

Информация о том, что Куницкий имеет гражданство Израиля обнародовали на "5 канале", который принадлежит экс-президенту Украины и лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко. СМИ утверждало, что Куницкий проживает не в Харькове, а в Хайфе в Израиле. И об этом, мол, свидетельствует предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого".

Внефракционный нардеп Андрей Денисенко разместил в соцсетях копию якобы израильского паспорта Куницкого.

По 169-му округу в Харькове также баллотируется нардеп Александр Грановский. Его называли "теневым куратором" судебной и прокурорской системы в команде президента Петра Порошенко, пишет "Украинская правда".

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что консультируется с Грановским и надеется, что тот будет представлять Харьков в Верховной Раде следующего созыва.