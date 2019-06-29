Верховный суд обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили для участия в выборах

Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.

Верховный суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева, который отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации списка партии "Рух новых сил" на досрочных выборах в Верховную Раду.

Соответствующее решение было озвучено на заседании суда, которое завершилось около часу ночи 29 июня. Трансляция из зала суда велась на странице Михеила Саакашвили в Facebook.

Судьи постановили, что ЦИК должна зарегистрировать партию Саакашвили "Рух новых сил" на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.

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Член Совета партии "Рух новых сил", экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Саквалеридзе заявил, что борьба продолжается. "Сейчас снова мяч на стороне ЦИК. Завтра мы будем повторно подавать документы. Пока ничего не закончено, впереди регистрация и выборы, которые надо выиграть", - сказал он.

Также, на своей странице в Facebook он добавил, что в субботу, 29 июня, РНС будет повторно подавать документы в ЦИК для регистрации.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 июня Шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации списка партии "Рух новых сил" на досрочных выборах в Верховную Раду.

Ранее, 23 июня, Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михеила Саакашвили "Рух новых сил". В ЦИК объяснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая, поэтому рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии "РНС" вопросов, связанных с участием партии в выборах, не могли быть осуществлены.