65% украинцев готовы голосовать на досрочных выборах в Раду – опрос

Опрос проводился в формате формализованного интервью (face-to-face) среди населения Украины в возрасте от 18 лет.

65% опрошенных выразили готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года.

Читайте такжеСпикер Госпогранслужбы решил идти в Раду от партии Смешко

По данным последнего исследования "Социологической группы Рейтинг", 19% отметили, что скорее готовы участвовать, 13% – не будут голосовать, 3% – не определились.

Высокую готовность участвовать в голосовании демонстрируют старшие избиратели.

Справка. Опрос проводился в формате формализованного интервью (face-to-face) среди населения Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.