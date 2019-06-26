65% украинцев готовы голосовать на досрочных выборах в Раду – опрос
11:47, 26 июня 2019Выборы 2019
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Опрос проводился в формате формализованного интервью (face-to-face) среди населения Украины в возрасте от 18 лет.
Внеочередные выборы в ВР состоятся 21 июля / фото УНИАН
65% опрошенных выразили готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года.
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По данным последнего исследования "Социологической группы Рейтинг", 19% отметили, что скорее готовы участвовать, 13% – не будут голосовать, 3% – не определились.
Высокую готовность участвовать в голосовании демонстрируют старшие избиратели.
Справка. Опрос проводился в формате формализованного интервью (face-to-face) среди населения Украины в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
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