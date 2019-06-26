Спикер Госпогранслужбы решил идти в Раду от партии Смешко

Слободян покидает занимаемую должность ради участия в парламентских выборах.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян увольняется со своего поста, чтобы баллотироваться в народные депутаты на 187-м округе в Хмельницком от партии «Сила и честь» Игоря Смешко.

Об этом Слободян сообщил на странице в Facebook.

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«...Время моей службы в ГПСУ подходит к концу. Осталось уладить некоторые технические моменты», - заявил он.

По словам Слободяна, сейчас он будет пытаться реализовать себя на «несколько другом поприще».

«Политическая партия "Сила и Честь" предложила испытать себя на мажоритарном округе и я согласился. Вчера вечером ЦИК официально зарегистрировала меня кандидатом в народные депутаты Украины. Это 187 округ, город Хмельницкий. Моя малая родина, край пограничных традиций и широких полей», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала более 3 тыс. кандидатов-мажоритарщиков и избирательные списки 21 политической партии.