ЦИК завершила регистрацию кандидатов в нардепы

Сегодня Центризбирком зарегистрировал 841 кандидата-мажоритарщика и избирательные списки партий "Патриот", Аграрной партии Украины и Партии зеленых Украины.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 3 тысяч кандидатов-мажоритарщиков и избирательные списки 21 политической партии.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня ЦИК зарегистрировала 229 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах (ОИО) в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов.

Также комиссия зарегистрировала 612 кандидатов в народные депутаты, выдвинутых политическими партиями в ОИО, а именно: "Оппозиционный блок", "ВО "Свобода", "Сила людей", "Сознательная нация", "Объединение "Самопомич", "Партия местного самоуправления", "Патриот", "Вместе сила", "Сила и честь", "Единство", "Слуга народа", "Удар Виталия Кличко", "Аграрная партия Украины".

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Следовательно, всего по состоянию на 25 июня в ОИО зарегистрировано более 3 тысяч 100 кандидатов в народные депутаты, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения – более 1 тысячи 700, выдвинутых политическими партиями – 1 тысячи 436.

В то же время комиссия зарегистрировала 339 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе: 174 – от Аграрной партии Украины, 122 - от партии "Патриот" и 43 - от Партии зеленых Украины.

Таким образом, всего по состоянию на 25 июня ЦИК зарегистрировала 2 тысячи 674 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В ЦИК отмечают, что окончательные данные смогут назвать завтра после исключения из списков кандидатов, регистрация которых отменена.

Как сообщал УНИАН, ранее ЦИК установила лимит для избирательных фондов партий и кандидатов-мажоритарщиков. Политические партии могут потратить на внеочередные выборы в Верховную Раду не более 375 млн 570 тыс. гривень, а кандидаты в депутаты на мажоритарных округах - не более 16 млн 692 тыс. гривень.