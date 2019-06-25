ЦИК официально зарегистрировала кандидатов в нардепы от партии «Социальная справедливость»

24 июня 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала всех кандидатов в народные депутаты Украины от политической партии «Социальная справедливость», которые будут принимать участие во внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года.

Соответствующие постановления № 1228, № 1232 от 24.06.2019 обнародовала Центральная избирательная комиссия. Участие в парламентских выборах от «Социальной справедливости» примут 154 кандидата в многомандатном и 5 в одномандатных округах.

Как сообщалось ранее, «Социальная справедливость» пользовалась несколькими принципами при формировании предвыборной команды: ни один из кандидатов ранее не избирался в Парламент, известный своей деятельностью в пользу Украины и территориальных общин, имеет высокие моральные принципы и многолетний профессиональный опыт работы.

Партийный список «Социальной справедливости» сформирован по гендерному признаку, демографическим показателям и представляет большинство профессиональных сообществ украинского общества.

Свою миссию «Социальная справедливость» видит в том, чтобы вернуть стране единство и общественное согласие. Среди приоритетов программы партии – создание парламентской республики с двухпалатным парламентом; построение социально ориентированной рыночной экономики со справедливым налогообложением и уважением к экономически активным гражданам; государственные инвестиции в отечественное образование и науку, которые являются залогом реального государственного суверенитета и глобальной конкурентоспособности экономики; возврат качественной и доступной медицины, переосмысление результатов медицинской реформы и безусловный запрет экспериментов над украинцами; возвращение на родину украинцев, которые вынужденно стали трудовыми мигрантами или беженцами в поиске спасения на чужбине.