Евгений Мураев вызвал Юрия Бойко на дебаты

Время и место для дебатов Мураев предложил выбрать Бойко.

Лидер ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Евгений Мураев вызвал главу «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко на публичные дебаты.

«Юрий Бойко, я обращаюсь к вам. Я знаю, чего вы боитесь до дрожи. Нет, это не «вышки Бойко» - в этом деле вы и прокурор Луценко цинично переложили вину на своих подчиненных. Вы боитесь правды. Правды о вашем сговоре в Вене, который сделал Порошенко президентом», - написал Евгений Мураев на своей странице в Facebook.

Евгений Мураев заявил, что половина списка «Оппозиционной платформы - За жизнь» – это подельники Петра Порошенко, а также одиозные личности, как нацист Илья Кива.

«Мне жаль, что Юрий Бойко, на рейтинг которого работал весь ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК последние пять лет, стал инструментом в руках партнеров по бизнесу - Медведчука и Порошенко. Жаль, что из лидера он превратился в банальную ширму, прикрывающую подлость и обман. Жаль, что при помощи средств массовой информации, принадлежащих Медведчуку, Левочкину и Порошенко, они смогли обмануть многих, спекулируя на том, что действительно для людей дорого и свято», - заявил Мураев.

«Я вызываю вас на публичные дебаты, чтобы люди узнали правду о вас и о том, почему мы никогда не объединимся с такими политиками, как вы и Порошенко. На любом канале, в любой день. У вас неделя. Выбирайте место и время», - подчеркнул лидер ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА, обращаясь к Бойко.