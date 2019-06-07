ЦИК зарегистрировал 64 кандидата в народные депутаты

Сегодня на заседании Центризбирком зарегистрировал еще 21 кандидата.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 64 кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах 21 июля.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центризбирком зарегистрировал еще 21 кандидата: Ивана Куличенко - самовыдвиженец в одномандатном избирательном округе №28, Анатолия Ивахна - №31 и Василия Кузнецова - №38 (Днепропетровская область), Игоря Романского - №63 (Житомирская), Любомира Гайдамаку - №91, Александра Ференця - №92, Александра Керусенко - №93, Андрея Горельцева - №96 и Сергея Мищенко - №98 (Киевская), Назара Жолобовича - №121 (Львовская область), Алексея Муляренко - №152 (Ривненская) , Ивана Винника - №184 (Херсонская), Александра Дехтярёва - №217, Вахтанги Убирию - №222, Вадима Гладчука и Инну Рафальскую - №223 (Киев).

Также ЦИК зарегистрировала выдвинутых политической партией «Единый центр» кандидатов Михаила Фединца - №68, Виктора Балогу - №69, Ивана Балогу - №70, Василия Йовдия - №72, Павла Балогу - №73 (Закарпатская область).

Таким образом, по состоянию на 7 июня зарегистрировано 59 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, и пять кандидатов от политической партии.