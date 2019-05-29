ЦИК отказалась регистрировать депутата от БПП кандидатом-самовыдвиженцем
22:06, 29 мая 2019Выборы 2019
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Сольвар был избран народным депутатом Верховной Рады VIII созыва по 91 избирательному округу.
21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду / УНІАН
ЦИК отказала депутату Верховной Рады, члену фракции БПП Руслану Сольвару в регистрации кандидатом-самовыдвиженцем в депутаты на внеочередных парламентских выборах по 91 округу.
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Об этом сообщает пресс-служба комиссии. Соответствующее решение комиссия приняла в связи с тем, что поданные в ЦИК Сольваром документы не соответствуют требованиям украинского законодательства, в частности, закона "О выборах народных депутатов".
Сольвар был избран народным депутатом Верховной Рады VIII созыва по 91 избирательному округу.
Как сообщал УНИАН, 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.
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