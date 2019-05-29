ЦИК отказалась регистрировать депутата от БПП кандидатом-самовыдвиженцем

Сольвар был избран народным депутатом Верховной Рады VIII созыва по 91 избирательному округу.

ЦИК отказала депутату Верховной Рады, члену фракции БПП Руслану Сольвару в регистрации кандидатом-самовыдвиженцем в депутаты на внеочередных парламентских выборах по 91 округу. Читайте такжеЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы на выборах в Раду

Об этом сообщает пресс-служба комиссии. Соответствующее решение комиссия приняла в связи с тем, что поданные в ЦИК Сольваром документы не соответствуют требованиям украинского законодательства, в частности, закона "О выборах народных депутатов".

Сольвар был избран народным депутатом Верховной Рады VIII созыва по 91 избирательному округу.

Как сообщал УНИАН, 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.