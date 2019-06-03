На внеочередные парламентские выборы из госбюджета планируют потратить почти 2 миллиарда гривень

На сегодняшнем заседании ЦИК распределила соответствующие средства между избирательными комиссиями.

На подготовку и проведение 21 июля внеочередных выборов в Верховную Раду Украины из госбюджета планируется потратить 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распределение средств утвердила ЦИК на сегодняшнем заседании.

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Так, расходы ЦИК составляют 406 млн 802 тыс. 43 грн, на окружные избирательные комиссии распределено 51 млн 172 тыс. 292 грн, на участковые избирательные комиссии - 1 млрд 220 млн 431 тыс. 103 грн.

Кроме того, предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн 214 тыс. 562 грн.

"Основными статьями расходов окружных и участковых избирательных комиссий, безусловно, являются расходы на оплату труда членов избирательных комиссий, на оплату транспортных услуг (в частности, услуг по транспортировке избирательной документации) и услуг связи", - отметила председатель ЦИК Татьяна Слипачук

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 июня ЦИК зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах.