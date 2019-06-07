Кличко прокомментировал отказ Саакашвили возглавить "Удар"

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на отказ экс-президента Грузии Михеила Саакашвили возглавить его партию УДАР. Читайте такжеПартия "Голос" проведет съезд 8 июня

У себя в Facebook Кличко также отметил, что не меняет своих политических планов. «Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею», - написал он.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.

СМИ вначале писали что Саакашвили согласился присоединиться к партии Кличко. Однако накануне стало известно, что Саакашвили не согласился возглавить УДАРна парламентских выборах.