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Кличко прокомментировал отказ Саакашвили возглавить "Удар"

08:26, 07 июня 2019
Выборы 2019
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СМИ вначале писали что Саакашвили согласился присоединиться к партии Кличко / Фото kiev.klichko.org

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У себя в Facebook Кличко также отметил, что не меняет своих политических планов. «Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею», - написал он.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.

СМИ вначале писали что Саакашвили согласился присоединиться к партии Кличко. Однако накануне стало известно, что Саакашвили не согласился возглавить УДАРна парламентских выборах.

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Теги: #Кличко#Саакашвили#удар