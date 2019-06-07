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Саакашвили отказался возглавлять партию Кличко – СМИ

01:35, 07 июня 2019
Выборы 2019
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Кличко ранее Саакашвили предложил "объединить усилия" / фото УНИАН

Об этом сообщает Telegram-канал «УП. Off the record» и журналистка Кристина Бердинских в Twitter.

«Похоже, что Саакашвили таки не будет возглавлять список Кличко. В любом случае, об этом говорят люди, которые активно общаются с Михо. В окружении Кличко лишь отшучиваются, мол, «а разве он был с нами?». Детали будем узнавать уже утром», – говорится в сообщении УП.

«Михаил Саакашвили не согласился с предложением Кличко идти с УДАР на выборы», – сообщает Кристина Бердинских.

Как сообщал УНИАН, 4 июня вечером Кличко в видеообращении в Facebook заявил, что партия "УДАР Виталия Кличко" намерена участвовать в досрочных парламентских выборах и предлагает объединить усилия политической команде Саакашвили. Кличко предложил Саакашвили стать председателем партии "УДАР". "Предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии "УДАР". А Саакашвили предлагаю стать председателем партии", - сказал он.

Саакашвили в ответ заявил, что согласен рассмотреть предложение лидера партии "УДАР" Виталия Кличко об участии во внеочередных выборах в Верховную Раду, если эта политическая сила будет полностью обновлена.

"В ответ на мое вчерашнее обращение к партиям Виталий Кличко протянул нам руку помощи и сделал достойное предложение. Однако я все буду делать исключительно открыто и только узнав ваше мнение. Нам нужно или с" УДАРом" при условии полного реформирования, или принять решение "не идти", рискуя остаться вне выборов", - написал комментарий Саакашвили к видео.

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Теги: #Виталий Кличко#Михеил Саакашвили