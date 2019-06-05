Садовый призвал Вакарчука и Гриценко вместе выдвигать мажоритарщиков

По словам Садового, "Самопомич" не ставила за цель выставить на выборах как можно больше кандидатов.

Городской голова Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый призвал руководителей партий "Голос" Святослава Вакарчука и "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко выбирать единого кандидата от округа на парламентских выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Призываю Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко не бороться друг с другом. Поддержите наши кандидатуры, мы поддержим ваши на других округах», - написал Садовый.

По его словам, «Самопомич» не ставила цель выставить на выборах как можно больше кандидатов.

«Будем бороться там, где нет реально сильных бойцов. А таких уже несколько десятков», - отметил мэр Львова.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 32 кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах, которые назначены на 21 июля.