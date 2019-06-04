Досрочные выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала 32 кандидата в нардепы

Сегодня на заседании Центризбирком зарегистрировал еще 11 кандидатов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 32 кандидата в народные депутаты для участия во внеочередных выборах, которые назначены на 21 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центризбирком зарегистрировал еще 11 кандидатов.

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В частности, зарегистрированы следующие кандидаты: Валентин Грижук и Алена Товкун в одномандатном избирательном округе №37 в Днепропетровской области, Андрей Аксенов - №50, Дмитрий Чанов - №51 и Наталья Иванову-Емельяненко №60 (Донецкая), Олеся Василец - №114 (Луганская), Сергей Червачов - №140 (Одесская), Юрий Бублик - №145 и Игорь Линчевский - №148 (Полтавская), Всеволод Филимоненко - №211 и Анна Леденева - №214 (м. Киев).

Таким образом, по состоянию на 4 июня всего зарегистрированы 32 кандидата в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах как самовыдвиженцы.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 214 Владимира Пригладя.