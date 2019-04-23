ENEMO положительно оценили второй тур выборов в Украине, несмотря на "грязные технологии"

При этом, как заявляют в ENEMO «незначительные нарушения» не влияли на результат выборов.

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) положительно оценила второй тур выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля.

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В то же время представители миссии заявили, что предвыборная кампания перед вторым туром выборов преимущественно была сосредоточена не на программах кандидатов, "а на обсуждении участия в дебатах, характере противника и грязных технологиях", говорится в отчете организации, передает радио Свобода.

«Второй тур выборов преимущественно был проведен в соответствии с международными стандартами, несмотря на недостатки в законодательстве, которыми злоупотребляют кандидаты, осуществляя предвыборную агитацию сомнительными средствами и используя грязные технологии», – заявил в Киеве глава миссии ENEMO Златко Вуйович.

Он добавил, что в Украине ожидается мирная передача власти. При этом, как заявляют в ENEMO «незначительные нарушения» не влияли на результат выборов.

Накануне в Киеве представители ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента заявили, что по предварительной оценке международных наблюдателей, президентские выборы в Украине были конкурентоспособными и прошли с уважением к фундаментальным свободам.