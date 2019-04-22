Садовый объяснил, почему Львовщина проголосовала за Порошенко во втором туре выборов

Глава Львова отметил, что если Зеленский один из первых визитов сделает во Львов, то «будет иметь поддержку и понимание».

Мэр Львова, экс-кандидат в президенты и лидер партии «Самопомич» Андрей Садовый объяснил, почему, по его мнению, Львовщина стала единственным регионом, где большинство поддержало Петра Порошенко на выборах.

В эфире марафона на Громадському Садовый отметил, что львовяне хотят четкого курса на ЕС и НАТО, на чем акцентировал внимание Порошенко.

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«Львов — самый украиноязычный город мира, и Львов очень переживает. Мы хотим, чтобы Украина двигалась четко курсом Европа – ЕС – НАТО, и наверное от Зеленского люди не получали четких месседжей. А Порошенко это говорил твердо. Каждый день, системно», — отметил Садовый.

При этом, глава Львова отметил, что если Зеленский один из первых визитов сделает во Львов, и будет иметь открытую беседу со львовским истеблишментом, то «я думаю, он будет иметь поддержку и понимание».

Садовый также отметил, что его политическая сила в парламенте готова поддерживать инициативы Зеленского-президента.

«Позиция «Самопомочи» в парламенте является твердой. Мы будем поддерживать все законы, которые будут полезны для государства. Мы это делали на протяжении всей каденции, будем делать до конца этой каденции. Надо служить людям, которые тебя выбирают. Если он хотя бы на миллиметр сойдет с проукраинского курса, его ждет беда», — добавил Садовый.

Ранее УНИАН сообщал, что во втором туре выборов президента только Львов и Львовщина большинством голосов поддержали действующего президента Украины Петра Порошенко, отдав за него около 70% своих голосов. Во всех остальных регионах страны лидирует Владимир Зеленский.