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В штаб Зеленского поступило почти полтысячи обращений о нарушениях на выборах

04:16, 22 апреля 2019
Выборы 2019
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Нарушения касались, в частности, проблем со списками / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге вечером в воскресенье, 21 апреля, сообщил координатор «ЗеКоманды» Александр Корниенко.

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«У нас 1475 обращений было за день», - сказал он.

Корниенко уточнил, что они касались, в частности, проблем со списками, технологии «голосуй против», а также технических ошибок во время процедуры голосования.

Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии в Раде и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко, придя на избирательный участок в первом туре выборов, проголосовал за себя и "засветил" бюллетень перед камерами.

21 апреля, во втором туре выборов, кандидат в президенты Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам свой бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя. Шоумен пытался исправиться. Сначала продемонстрировал бюллетень, а потом спросил, можно ли это делать. Когда ему сказали о нарушении, он ответил журналистам: "Я вам его не показывал".

Полиция вручила кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому административный протокол за демонстрацию на участке для голосования заполненного бюллетеня.

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Теги: #выборы президента Украины 2019#Владимир Зеленский