Зеленский во втором туре победил во всех регионах - окончательные данные Национального экзит-полла

Социологи обнародовали окончательные данные Национального экзит-пола по состоянию на 20.00, после закрытия избирательных участков.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во втором туре выборов победил действующего главу государства Петра Порошенко во всех регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют объявленные на пресс-конференции в Киеве результаты проекта "Национальный экзит-пол 2019" по состоянию на 20.00, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

На западе Украины за Зеленского проголосовали 56,9% избирателей, за Порошенко - 41,3%, в центре за Зеленского - 70,2%, за Порошенко - 28,0%, на юге за Зеленского - 85,4%, за Порошенко - 13,5%, на востоке за Зеленского - 87,3%, за Порошенко - 11,5% избирателей.

Вычеркнули обоих кандидатов, перечеркнули весь список или испортили бюллетень на западе 1,8% избирателей, в центре - 1,8%, на юге - 1,1%, на востоке - 1,1%.

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Национальный экзит-пол во время президентских выборов 2019 года осуществляется при финансовой поддержке международных доноров: Программы содействия общественной активности «Присоединяйся!», которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине, Представительства Европейского Союза в Украине, Международного фонда "Возрождение", Посольства Канады в Украине.

Полевой этап исследования "Национальный экзит-пол" осуществляли КМИС и Центр Разумкова. Опрос не проводился в специальных участках в больницах, тюрьмах, воинских частях, на зарубежных участках. За исключением оккупированных территорий опрос осуществлялось на всей территории, подконтрольной властям Украины. Опрос проводился на 300 избирательных участках (по 150 участков отдельно для КМИС и Центра Разумкова).

Выборка репрезентативна для Украины в целом и для четырех регионов - запад, центр, восток и юг.

Во втором туре на каждом участке работали по два-три человека. Всего задействовано около 750 интервьюеров, которые прошли специальное обучение. Опрошено 14 тыс. 561 человека.

Статистическая погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта не превышает 1,3%. Погрешность выборки не превышает 3%.