Окончательные данные Национального экзит-пола: Зеленский набирает 73% голосов, Порошенко - 25,5%

Социологи обнародовали окончательные данные Национального экзит-пола по состоянию на 20.00, после закрытия избирательных участков.

По состоянию на 20.00, когда закрылись избирательные участки, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали - 73%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют объявленные на пресс-конференции в Киеве результаты проекта «Национальный экзит-пол 2019», проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Вычеркнули обоих кандидатов, перечеркнули весь список или испортили бюллетень - 1,5% избирателей.

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Национальный экзит-пол во время президентских выборов 2019 года осуществляется при финансовой поддержке международных доноров: Программы содействия общественной активности «Долучайся!», который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине, Представительства Европейского Союза в Украине, Международного фонда «Возрождение», Посольства Канады в Украине.

Полевой этап исследования «Национальный экзит-пол» осуществляли КМИС и Центр Разумкова. Опрос не проводился в специальных участках в больницах, тюрьмах, воинских частях, на заграничных участках. За исключением оккупированных территорий опрос осуществлялся на всей территории, подконтрольной властям Украины. Опрос проводился на 300 избирательных участках (по 150 участков отдельно для КМИС и Центра Разумкова). В первом туре экзит-пол проводился на 400 участках.

Выборка репрезентативная для Украины в целом и для четырех регионов - запад, центр, восток и юг.

Во втором туре на каждом участке работали по два-три человека. В общей сложности задействовано около 750 интервьюеров, которые прошли специальное обучение. Опрошено 14 тысяч 561 лицо.

Статистическая погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта не превышает 1,3%. Погрешность выборки не превышает 3%.