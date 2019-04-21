цей матеріал доступний українською

В Австралии уже посчитали голоса на участке: кто победил

17:57, 21 апреля 2019
Выборы 2019
7460 0
Появились результаты голосования на участке в Австралии / фото УНИАН

По их результатам победу одержал Петр Порошенко, сообщает посольство Украины в Австралии на странице в Facebook.

Читайте такжеВ Австралии закончилось голосование во втором туре выборов президента Украины: пришли 99 человек (фото)

Так, по данным ведомства, всего проголосовать за нового президента Украины на избиркомы в Австралии пришли 99 украинцев. Из них 72 человека поддержали Петра Порошенко, еще 26 – Владимира Зеленского.

При этом лишь один бюллетень был признан недействительным.

Явка украинцев, живущих в Австралии, оказалась ниже, чем в первом туре президентской гонки. Тогда проголосовать пришли 125 человек (7,2%). Лидером первого тура так же оказался Порошенко.

"Спасибо всем, кто пришел, приехал или прилетел в Канберру сегодня, чтобы принять участие в голосовании. Спасибо участковой избирательной комиссии за слаженную и профессиональную работу", - подчеркнули в посольстве.

Как сообщал ранее УНИАН, избирательный штаб Петра Порошенко признает результаты выборов, кто бы из кандидатов не одержал победу по решению украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко
Теги: #Австралия#выборы президента Украины 2019#Петр Порошенко#второй тур президентских выборов#Владимир Зеленский