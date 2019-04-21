В Австралии уже посчитали голоса на участке: кто победил

Лишь один бюллетень был признан недействительным.

Избирательные комиссии на участках в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов, полностью подсчитали голоса.

По их результатам победу одержал Петр Порошенко, сообщает посольство Украины в Австралии на странице в Facebook.

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Так, по данным ведомства, всего проголосовать за нового президента Украины на избиркомы в Австралии пришли 99 украинцев. Из них 72 человека поддержали Петра Порошенко, еще 26 – Владимира Зеленского.

При этом лишь один бюллетень был признан недействительным.

Явка украинцев, живущих в Австралии, оказалась ниже, чем в первом туре президентской гонки. Тогда проголосовать пришли 125 человек (7,2%). Лидером первого тура так же оказался Порошенко.

"Спасибо всем, кто пришел, приехал или прилетел в Канберру сегодня, чтобы принять участие в голосовании. Спасибо участковой избирательной комиссии за слаженную и профессиональную работу", - подчеркнули в посольстве.

Как сообщал ранее УНИАН, избирательный штаб Петра Порошенко признает результаты выборов, кто бы из кандидатов не одержал победу по решению украинцев.