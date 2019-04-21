У Порошенко заверили, что признают любой результат выборов президента

Председатель фракции БПП Артур Герасимов выразил надежду, что второй тур президентских выборов пройдет так же демократично, как и первый.

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко уверяет, что во втором туре президентских выборов признает любой выбор украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в штабе Порошенко председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Украина - демократическая страна, и наша команда признает любые результаты", - заявил он.

Читайте такжеКак Украина выбирает президента: большой фоторепортаж УНИАН

По словам Герасимова, Конституция Украины определяет народ главным источником власти.

"Первый тур признан демократичным и полностью соответствующим международным стандартам", - подчеркнул председатель фракции "БПП" и выразил надежду, что второй тур пройдет так же демократично, как и первый.

"Мы примем любой вывод и любой выбор украинского народа", - подчеркнул Герасимов.

По его словам, "в любом случае наша задача будет - держать и делать всё для того, чтобы мы не свернули с нашего стратегического направления развития".

Как сообщал УНИАН, ЦИК обнародовала последние данные по явке избирателей по состоянию на 15:00. Сведения об активности избирателей передали 110 избирательных округов. По данным из этих округов, явка составила 45,32%.