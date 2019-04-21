Во Львове мужчина пытался проголосовать за своего сына

Избиратель предоставил членам УИК доверенность сына от 2017 года, удостоверенную нотариусом на Житомирщине.

Во Львове мужчина пытался получить избирательный бюллетень на основании нотариальной доверенности на представительство интересов своего сына во всех компетентных органах, которое было засвидетельствовано в 2017 году частным нотариусом Житомирской области.

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Об этом УНИАН сообщили во Львовском представительстве ГС ОПОРА.

«На участок в Брюховичах (№462149) пришел избиратель с доверенностью от сына и пытался на этом основании получить бюллетень. Члены комиссии и наблюдатель ОПОРЫ объяснили, что ни одна доверенность не дает права проголосовать за другое лицо», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Брюховичи — поселок городского типа, подчиненный Шевченковскому району города Львова.

Напомним, в Украине сегодня в 8:00 открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.

Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.