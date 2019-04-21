Во Львове мужчина пытался проголосовать за своего сына
Во Львове мужчина пытался получить избирательный бюллетень на основании нотариальной доверенности на представительство интересов своего сына во всех компетентных органах, которое было засвидетельствовано в 2017 году частным нотариусом Житомирской области.
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Об этом УНИАН сообщили во Львовском представительстве ГС ОПОРА.
«На участок в Брюховичах (№462149) пришел избиратель с доверенностью от сына и пытался на этом основании получить бюллетень. Члены комиссии и наблюдатель ОПОРЫ объяснили, что ни одна доверенность не дает права проголосовать за другое лицо», - говорится в сообщении.
Справка УНИАН. Брюховичи — поселок городского типа, подчиненный Шевченковскому району города Львова.
Напомним, в Украине сегодня в 8:00 открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.
Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.