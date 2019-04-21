В МВД проверят возможное нарушение Зеленским тайны голосования (видео)

Зеленский продемонстрировал журналистам свой бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя.

В МВД прокомментировали факт того, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продемонстрировал на избирательном участке свой бюллетень с результатом волеизъявления.

Читайте такжеЦИК: общая активность избирателей по Украине составляет 18,04%

Об этом на брифинге рассказал Зорян Шкиряк, представитель координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах.

"Мы как раз увидели это в СМИ, безусловно все эти факты будут проверены и будет предоставлена надлежащая юридически-правовая оценка", - рассказал он.

Андрей Крищенко рассказал, какие меры были приняты после подобных нарушений в первом туре выборов.

"Было составлено несколько админпротоколов на кандидатов по факту первого тура выборов в Украине 31 марта", - добавил Андрей Крищенко, глава Национальной полиции Киева.

Отметим, часть 1 статьи 7 Закона "О выборах президента Украины" запрещает фотографирования и видеофиксацию в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования. Закон также запрещает демонстрацию избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, поскольку это является нарушением тайны голосования.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам свой бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя. Шоумен впоследствии пытался исправиться. Сначала продемонстрировал бюллетень, а потом спросил, можно ли это делать. Когда ему сказали о нарушении, он ответил журналистам: "Я вам его не показывал".

Во время первого тура выборов лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время голосования продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления. Полиция квалифицировала действия Ляшко как нарушение тайны голосования.