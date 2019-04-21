ОПОРА: в Яготине наблюдателя не пустили на участок

Выборы президента проходят на 199 округах.

В Яготине Киевской области наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок №321048 и он не смог наблюдать за утренним заседанием.

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"Только после звонка голове Окружной избирательной комиссии, которая подтвердила наличие этого постановления (о праве наблюдателя присутствовать на заседаниях во время повторного голосования, в случае регистрации ЦИК в первом туре), наблюдателя все же пустили на утреннее заседание. Однако, открытие сейфа и подсчет бюллетеней наблюдатель пропустил", - заявили в ОПОРЕ.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные участки, на которых пройдет голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.

Выборы президента проходят на 199 округах (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса), где созданы 29982 избирательные комиссии. Временно изменили место голосования 325604 избирателей, что почти на 10000 больше, чем перед первым туром.