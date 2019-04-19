«Какая это, нафиг, реформа?»: Зеленский упрекнул Порошенко в проблемах с медициной

Зеленский также заверил, что сделает все, чтобы закончить войну на Донбассе.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своем последнем слове упрекнул Петра Порошенко в отсутствии равенства депутатов и президента перед перед законом, а также в проблемах украинского здравоохранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время дебатов на НСК "Олимпийский".

"Петр Алексеевич, хотел увидеть и услышать наши принципы - равенство всех перед законом - то, чего у вас не было. Это снятие неприкосновенности с депутатов, судей, президента. Это закон об импичменте, закон об отзыве депутата", - подчеркнул Зеленский.

"Второе... Медицина, по поводу реформы. Скажите мне, пожалуйста, если лекарств качественных нет, раз доступных цен для лекарств нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет, какая это (нафиг) реформа?", - заявил Зеленский.

"По поводу дорог мне нечего сказать, потому что нет дорог. И по поводу войны. Мы сделаем все, чтобы ее закончить", - добавил Зеленский.

Сегодня на НСК «Олимпийский» состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Посмотреть полное видео дебатов кандидатов в президенты Украины можно на сайте УНИАН.