Зеленский пообещал правосудие коррупционерам: «если среди них будет Коломойский – все сядут за решетку»

Кандидат ответил на обвинения о том, что у него есть бизнес с Игорем Коломойским.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заверил, что на посту президента обеспечит привлечение коррупционеров к ответственности, не делая никаких исключений.

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Соответствующее заявление кандидат сделал на дебатах, отвечая на обвинения своего соперника Петра Порошенко в сотрудничестве с бизнесменом Игорем Коломойским.

«По поводу господина Коломойского. Я вам сразу скажу. Все люди, которые нарушают закон. Все Свинарчуки, Гладковский. И если среди них будет потом Коломойский. Все сядут за решетку. Но сядут не за две недели. Это не обещания сейчас. Это серьезное дело. Это дело украинского суда. А сядут тогда, когда нарушат закон», – отметил он.

Он также ответил на обвинения о том, что имеет бизнес с Коломойским.

"Вы сказали, что я партнер Коломойского и как я буду с этим жить? Я хочу сказать каждому украинцу. Смотрите, у нас в Украине так случилось, все каналы принадлежат олигархам. Все. Это Коломойский, Пинчук, Фирташ, Ахметов и уважаемый господин президент. И я хочу вам напомнить, вы тоже меня приглашали работать на 5 канал", - подчеркнул он.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" проходят предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством.

По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно на сайте УНИАН.