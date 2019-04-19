Глава ЦИК объяснила, как можно проголосовать после 20.00

Она отметила, что в таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого для получения бюллетеня и голосования.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук заявила, что существует механизм, который позволит проголосовать после 20.00, когда избирательные участки должны быть закрыты.

Читайте такжеВ ЦИК жалуются на неукомплектованность избирательных участков и призывают граждан принять участие в работе УИК

Об этом она написала в Facebook. По ее словам, согласно ст. 75 закона "О выборах президента Украины" голосование на участках будет проведено исключительно с 8 часов утра и до 20 часов вечера и поэтому надо планировать день, чтобы успеть проголосовать.

Вместе с тем, она отметила, что 21 апреля это не только день повторного голосования за президента Украины.

"В нашей стране в этот день будут отмечаться сразу несколько религиозных праздников", - написала она. "Если вы придете на участок уже перед самым закрытием, ч. 10 ст. 76 вышеуказанного Закона определено, что за 5 минут до 20 часов председатель УИК объявляет об окончании голосования", - рассказала Слипачук.

"Избиратели, которые к 20 часам пришли на участок для голосования, имеют право проголосовать и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит к входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает дверь", - пояснила она.

Она отметила, что стоит помнить, что в таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого для получения бюллетеня и голосования.

При этом председатель ЦИК добавила, что поскольку после закрытия участка, избирательная комиссия имеет определенные обязанности относительно проведения заседания и осуществления подсчета голосов, нужно уважать работу членов комиссии.

Слипачук призвала ответственно отнестись к процессу волеизъявления и не нарушать установленный законом порядок.