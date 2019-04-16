В ЦИК назвали количество украинцев, которые изменили место голосования перед вторым туром президентских выборов
Более 325,6 тыс. украинцев временно изменили место голосования перед вторым туром президентских выборов.
Об этом председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщила на своей странице в Facebook.
«Перед Государственным реестром избирателей стояла очень трудная задача - за невероятно короткий срок оформить заявления украинцев о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса накануне повторного голосования 21 апреля. Отделы ведения Государственного реестра избирателей начали прием сразу после объявления ЦИК результатов голосования 31 марта», - написала Слипачук.
По ее данным, с 7 по 15 апреля своим правом временно изменить место голосования воспользовались 325 тыс. 604 украинца.
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Председатель ЦИК также отметила, что наибольшее количество заявлений подали жители Донецкой и Луганской областей - 58 тыс. 968 и 29 тыс. 784 соответственно.
«Если сравнивать с этим процессом накануне голосования 31 марта, то сейчас число граждан, которые воспользовались своим правом изменения, возросло на 9 тыс. 879», - сказала она.
Сейчас отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.
Как сообщал УНИАН, согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования по выборам президента, которые состоится 21 апреля, процедуру временного изменения места голосования можно провести до 15 апреля включительно, обратившись в орган ведения Госреестра избирателей.