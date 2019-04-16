В ЦИК назвали количество украинцев, которые изменили место голосования перед вторым туром президентских выборов

Наибольшее количество заявлений об изменении места голосования подали жители Донецкой и Луганской областей.

Более 325,6 тыс. украинцев временно изменили место голосования перед вторым туром президентских выборов.

Об этом председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщила на своей странице в Facebook.

«Перед Государственным реестром избирателей стояла очень трудная задача - за невероятно короткий срок оформить заявления украинцев о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса накануне повторного голосования 21 апреля. Отделы ведения Государственного реестра избирателей начали прием сразу после объявления ЦИК результатов голосования 31 марта», - написала Слипачук.

По ее данным, с 7 по 15 апреля своим правом временно изменить место голосования воспользовались 325 тыс. 604 украинца.

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Председатель ЦИК также отметила, что наибольшее количество заявлений подали жители Донецкой и Луганской областей - 58 тыс. 968 и 29 тыс. 784 соответственно.

«Если сравнивать с этим процессом накануне голосования 31 марта, то сейчас число граждан, которые воспользовались своим правом изменения, возросло на 9 тыс. 879», - сказала она.

Сейчас отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

Как сообщал УНИАН, согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования по выборам президента, которые состоится 21 апреля, процедуру временного изменения места голосования можно провести до 15 апреля включительно, обратившись в орган ведения Госреестра избирателей.