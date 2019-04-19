Выборы через смартфон, Роттердам минус и война с коррупцией: что обещает украинцам команда Зеленского

Зеленский представил своих специалистов. Некоторые из них кратко выступили, рамочно обозначив свою программу.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский представил членов своей команды.

Зеленский представил экспертов в эфире передачи «Право на власть» на телеканале «1+1». Эти люди с большой вероятностью вскоре станут членами Администрации президента и будут принимать судьбоносные для украинских граждан решения. Некоторые из специалистов команды Зеленского кратко выступили, рамочно обозначив свою программу.

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Продолжим работу с МВФ

Один из самых известных членов Зе-команды - Александр Данилюк, бывший министр финансов Украины, который побил горшки и с Гройсманом, и с Порошенко. Зеленский определил для него широкий спектр: финансовая и банковская политика, международные отношения, экономика.

Данилюк, взяв слово, заявил, что новая команда продолжит работу с МВФ, Всемирным Банком, ЕБРР. Отметим, что во время предвыборной гонки Зеленский пояснял, что сотрудничество с МВФ необходимо из-за ответственности за страну и граждан.

Прозрачность оборонных расходов

Еще один член команды Зеленского - Иван Апаршин. Отметим (и гости в студии также акцентировали на этом внимание), что этого специалиста в свои ряды ранее записывал кандидат в президенты Анатолий Гриценко и даже заявлял его как будущего министра обороны.

Какую должность Апаршин займет при президенте Зеленском - неизвестно, но связана она также будет с обороной. Так, обращаясь к зрителям-украинцам, Апаршин отметил, что "оборонные расходы будут полностью прозрачны. Вы в реальном времени сможете проверить, куда идет каждая копейка". Также он пообещал увеличение довольствия военным за счет прекращения коррупционных схем.

Плюс диджитализация всей страны

Отдельно стоит выделить компьютеризацию и диджитализацию (digital в переводе с английского - цифровой - прим.Ред.). Специалист Зеленского в этой области Михаил Федоров отметил, что они хотят " масштабировать диджитализацию". Говоря простыми словами, оцифровать данные, оптимизировать государственные процессы путем внедрения инновационных компьютерных технологий.

Как пример - "мы хотим обеспечить возможность голосовать на выборах и референдумах через смартфон", - заявил Федоров.

Сюда же можно отнести и намерения специалиста в области судебной системы Ирины Венедиктовой. Она анонсировала запуск "настоящего электронного суда". А также - введение института мировых судей и суда присяжных (напомним, суд присяжных был введен в Украине еще при Януковиче, однако полноценно на рельсы не поставлен до сих пор, - прим.ред.).

Перезапуск антикоррупции и борьба с корью

Эксперт по правоохранительной и антикоррупционной политике Руслан Рябошапка заявил, что "те антикоррупционные органы, которые не работают, будут перезапущены".

Один из самых медийных и популярных в обществе членов команды Зеленского - доктор Комаровский. Самый знаменитый педиатр не только в Украине, но и во всех русскоязычных странах, выступил с целой речью.

"Я бы всю страну обвешал плакатами "Корь, дифтерия, полиомиелит - Думай!" Когда я учился в университете, мне не могли показать больного корью. Сейчас же в нашей стране 100 тысяч заболевших! Сто тысяч! И это никого не беспокоит. Это первая проблема. Вторая - нарастающий дефицит кадров. Даже если мы решим проблему с вакцинацией, то некому будет работать. Нам нужно избавиться от такого явления, как онкобольные, выпрашивающие обезболивающие… Мне будет приятно быть советником президента, которого эти вопросы беспокоят", - сказал Евгений Комаровский.

Борьба с "Роттердам+"

Анонсировал конкретику и Андрей Герус - специалист Владимира Зеленского в области энергетики, ЖКХ и антимонопольном регулировании. Он заявил, что "40% нашего рынка - нефтепродукты из России. Надо до 1 июня найти замену, организовать поставки из Польши, Балтии".

Также он сказал, что будет бороться против угольной формулы "Роттердам+", когда уголь из Донбасса или России поставляется на украинские электростанции по цене биржи в Роттердаме, Амстердаме или Антверпене + цена доставки в Украину.

То есть, на свой и дешевый (относительно) уголь заведомо ставится более высокая цена, а разница утекает в карманы поставщиков. Главными бенефициарами этой формулы называют Рината Ахметова и Петра Порошенко.

"Все вопросы решаются, если за них браться. И в июне у нас вопрос будет решенный. Роттердам+ не останется, потому что она пополняет карманы. Нужно сделать, чтобы новый президент не зарабатывал на повышении тарифов", - сказал Герус.

Блиц Зеленского

Отдельным моментом стал блиц-опрос самого Владимира Зеленского о его намерениях во власти. Вот, как звучали вопросы телеведущей и ответы Зеленского:

Вы руку президенту Порошенко пожмете? - Он обещал коррупционерам отрубать руки. Боюсь, мне нечего будет у него пожимать.

Вы поддерживаете декоммунизацию? - Да, конечно.

Готовы ли вы отдать указ об освобождении Донбасса военным путем? - Нет.

Поддерживаете ли вы легализацию оружия? - Нет.

Будете ли вы слушать советы Коломойского? - Нет.

Языковые квоты? - Немного изменить.

Ранее УНИАН писал детально о каждом из 20 членов команды Владимира Зеленского.

Отметим, что, выступая в эфире 1+1, Зеленский заявил, что выходит из студии "Квартал 95" и других активов.