"Понял, что проиграл": Антон Геращенко заявил, что Порошенко планирует бороться за пост премьер-министра

По словам Геращенко, Порошенко заинтересован в досрочных парламентских выборах, "чтобы сохранить те проценты голосов, которые, благодаря его тотальной пропаганде, он сейчас получит".

Народный депутат Антон Геращенко заявил, что действующий президент Петр Порошенко планирует занять пост премьер-министра страны после второго тура, поскольку "понимает, что уже проиграл президентские выборы".

Об этом он заявил в интервью Радио НВ.

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"Самым главным интересантом досрочных выборов в парламент Украины является Петр Алексеевич Порошенко. Дело в том, что Петр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план - он хочет быть премьер-министром Украины", - сказал нардеп.

По словам Геращенко, Порошенко заинтересован в досрочных парламентских выборах, "чтобы сохранить те проценты голосов, которые, благодаря его тотальной пропаганде, он сейчас получит".

Как сообщал УНИАН, во втором туре президентских выборов среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, за Зеленского свои голоса готовы отдать 72,2% украинцев, за Порошенко - 25,4%.