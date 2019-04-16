Журналисты объяснили, как и зачем Порошенко пытается сорвать второй тур выборов (видео)

Кандидат в президенты Порошенко саботирует работу избирательных комиссий, потому что не дает туда своих представителей.

Буквально недавно Порошенко сказал, что никому не даст сорвать выборы. И вот скандальная новость: кандидат в президенты Порошенко саботирует работу избирательных комиссий, потому что не дает туда своих представителей. И таким образом, не дает возможности комиссиям начать работу.

Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".

Это важно потому, что без представителей Порошенко комиссии не могут открыться. Люди не могут откорректировать себя в избирательных списках, и некому подтвердить или опровергнуть результаты выборов. То есть они могут быть признаны недействительными. Журналисты объяснили, зачем Порошенко срыв выборов.

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Согласно закону состав избирательных комиссий формируется за 5 дней до начала выборов. По состоянию на последний день от Порошенко на некоторых участках зарегистрировано по 2 представителя, при нужных 6 или 8.

С такой проблемой столкнулись на участках в Киеве, а также Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Подтвердили информацию и в ЦИК: представителей в комиссиях не хватает в 34 из 199 округов. И это является реальной угрозой для срыва второго тура выборов не только на отдельных округах, но и полностью в стране.

Впрочем, некоторые эксперты и руководитель центра "Опора" успокаивают и говорят, что ОИК могут с нарушением сроков доукомплектовать избирательные комиссии, но это уже может стать поводом для обжалования результатов выборов в будущем.