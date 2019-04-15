Порошенко уже согласен прийти к Зеленскому на дебаты 19 апреля, но с новым условием - на другое время

Действующий президент предлагает своему оппоненту на выборах перед официальными дебатами на «Суспільному» провести еще одни на НСК «Олимпийский» и ждет его там с 16 до 18 часов.

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко приглашает своего оппонента Владимира Зеленского на дебаты на НСК «Олимпийский» 19 апреля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

«Петр Порошенко в дополнение к дебатам, предусмотренных законодательством, предлагает Зеленскому в тот же день, 19 апреля, провести еще одни - на стадионе «Олимпийский» с 16 до 18 часов», - сказал Медведев.

Он объяснил, что именно такой временной промежуток обусловлен тем, что уже в 19.30 оба кандидата должны быть на «Суспільному телебаченні», где в соответствии с законодательством, в 20.00 должны начаться дебаты.

«Мы считаем, что это конструктивное и рациональное предложение, и у Зеленского нет никаких оснований его не принять, если он стремится к содержательным дебатам», - подытожил Медведев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 апреля в штабе Зеленского напомнили, что кандидат в президенты ждет своего оппонента во втором туре президентских выборов и действующего главу государства Порошенко 19 апреля в 19.00 для проведения дебатов на НСК «Олимпийский».