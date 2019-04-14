Возможны два раунда дебатов: у Порошенко заявили о "серьезных" переговорах со штабом Зеленского

Сейчас штабы Порошенко и Зеленского "на полном серьезе" обсуждают время дебатов, заявил советник президента.

В данный момент штаб действующего президента Петра Порошенко обсуждает с командой другого кандидата в президенты Владимира Зеленского вопрос времени проведения дебатов на стадионе и в телевизионной студии.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.

«Чтобы ни у кого не было никаких иллюзий - это сегодня разминочка была. Сейчас на полном серьезе идет обсуждение со штабом Зеленского о времени проведения дебатов НА стадионе и В студии. То есть, если они смогут решиться, 19/04 нас ждут два раунда», – написал Бирюков.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты, действующий глава государства Порошенко 14 апреля прибыл на НСК «Олимпийский», где ждал на дебаты своего оппонента во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского.

Однако Зеленский не пришел, так как назначил другую дату встречи – 19 апреля.

Президент выступил перед собравшимися на площади возле стадиона, после чего встретился с журналистами в конференц-зале НСК «Олимпийский».