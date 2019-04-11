Зеленский побеждает во втором туре выборов - свежий опрос

По данным опроса Центра Разумкова, появившимся в сети, Владимир Зеленский вдвое опережает Порошенко во втором туре.

Действующий глава государства Петр Порошенко не сможет выйти победителем во втором туре выборов.

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Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Центра Разумкова, который будет полностью обнародован 11 апреля, сообщается в Telegram-канале Сони Кошкиной.

По данным опроса, во втором туре президентских выборов за шоумена Владимира Зеленского проголосовали бы 49,3% избирателей. За президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 20,6% избирателей.

Отказались ответить на вопрос - 9,7%. Не определились - 20,4%.

Как сообщал УНИАН, по официальным результатам первого тура выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля. Перед этим должны состояться дебаты между двумя кандидатами в президенты.