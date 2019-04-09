Washington Post: Демократия Украины показала себя с лучшей стороны на выборах

То, что победу одержал Зеленский, который предложил избирателям надежду, демонстрирует, что украинская демократия действительно функционирует.

В первом туре выборов в Украине победил актер, который только играл президента в комедийном сериале. Это можно трактовать как признак того, что украинская демократия не работает. Но все как раз наоборот. Успех Владимира Зеленского, который теперь имеет серьезные шансы победить во втором туре в этом месяце, демонстрирует, что, по крайней мере, с определенной точки зрения политическая система в Украине работает достаточно хорошо.

Об этом в редакционной статье пишет Washington Post. Восстав против коррумпированного и автократического режима пять лет назад, украинцы теперь глубоко разочарованы тем, что новое правительство после революции не смогло обуздать эндемическую коррупцию и провести реформы, которые бы вызвали скачок в экономике. Два кандидата из истеблишмента, среди которых и Петр Порошенко, предложили еще больше того же самого. Нынешний президент, который происходит из класса олигархов, сохранил корыстные интересы, сдерживающие развитие страны. Поэтому Украина, несмотря на большие ресурсы, остается одной из самых бедных в Европе.

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Зеленский предложил избирателям возможность отдать голос незапятнанному аутсайдеру. Жители России и большинства постсоветских стран не могут даже мечтать о таком. Избирательный процесс первого тура международные наблюдатели назвали свободным и честным. И это еще одно достижение, которое должно поразить субъектов Владимира Путина. Тем временем, некогда сильная поддержка пророссийских кандидатов, которые обещали сближение с Москвой и ее автократической системой, почти исчезла. Вместе такие политики набрали в первом туре лишь 12% голосов.

Одной из причин этого явления издание называет, опять же, Зеленского. Он говорит на русском языке и обещает вести переговоры с Путиным о завершении пятилетней войны на Востоке Украины, но при этом сохранить прозападный курс. Не известно, будет ли актер достаточно компетентным для выполнения этих трудных задач и сможет ли он воплотить обещания побороть коррупцию, установив верховенство закона. Зеленский сделал определенные шаги, чтобы всех убедить. В частности, он сделал советниками заметных реформаторов, которые покинули или были уволены из украинского правительства.

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Западным журналистам он сказал, что чувствует родство с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но он также хвалит бразильского националиста Жаира Болсонару. И дипломаты, которые говорили с Зеленским, говорят, что его знания о международных делах достаточно неглубокие.

Конечно, еще вероятно, что украинцы во втором туре отдадут предпочтение хорошо известным качествам Порошенко, который построил свою избирательную кампанию на украинском национализма. Путин, скорее всего, не хотел бы, чтобы нынешний президент Украины остался на посту. Впрочем, российский автократ с определенной очень важной точки зрения уже проиграл на украинских выборах. Ведь голосование, которое Москва пыталась подорвать и дискредитировать, показало, что Украина – независимая страна. И ее демократия работает.