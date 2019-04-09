Штаб Порошенко пытается расколоть страну рекламными бордами с Путиным - Гриценко

По словам Анатолия Гриценко, такая агитация является "прямым и безосновательным оскорблением и пренебрежением в адрес 85% людей, которые в первом туре отдали голоса за других кандидатов".

Экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что избирательный штаб действующего главы государства Петра Порошенко своей рекламой с Путиным пытается расколоть страну.

"Это опасно для страны! Такой рекламой и газетами, которые уже раздают штабы Порошенко - страну сознательно раскалывают пополам", - написал Гриценко на своей странице в Facebook.

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"В 2004-м это делали российские технологи в штабе Януковича. Сейчас это делает действующий гарант - гарант целостности и единства Украины?! ", - добавил Гриценко.

По его словам, такая агитация является "прямой и безосновательной обидой и пренебрежением в адрес 85% людей, которые в первом туре отдали голоса за других кандидатов".

"Это оскорбление и пренебрежение в адрес и тех 1306450 людей, которые проголосовали за меня. Моей рекламы такого содержания Вы не видели и не увидите никогда! Выборы выборами, но не должность важна и не за любую цену - страна и ее будущее должны быть на первом месте", - заявил Гриценко.

По его мнению, Порошенко этого не понял и уже не поймет, "и даже эта, порочная и разрушительная для страны реклама - ему уже не поможет".

Как сообщал УНИАН, штаб кандидата в президенты Петра Порошенко выпустил агитационные материалы, в частности - билборды, на которых он изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным. При этом, украинское законодательство запрещает использовать в рекламе изображения физических лиц без их письменного согласия, а в предвыборной агитации лиц, которые не являются гражданами Украины.